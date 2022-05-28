МИД России: вернуться к диалогу с США по стратегической стабильности уже вряд ли получится до конца спецоперации на Украине

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28 мая 2022, 13:33

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Вернуться к диалогу с Соединенными Штатами по стратегической стабильности уже вряд ли получится до конца специальной операции Москвы на украинской территории. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступили в российском министерстве иностранных дел.

«Вернуться к диалогу с США по стратегической стабильности уже вряд ли получится до конца спецоперации на Украине, сообщили в МИД РФ», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Также в дипломатическом ведомстве отметили, что Москва намерена поставить вопрос о военно-биологической деятельности американской стороны на Украине на открытых встречах в Совете Безопасности ООН.

Как сообщалось ранее сегодня, посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что вокруг России «наплодилась» целая сеть биолабораторий Штатов.