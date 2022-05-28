Посол Москвы в США Антонов: вокруг России «наплодилась» целая сеть американских биолабораторий

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28 мая 2022, 07:38

Посол России в США Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Вокруг Российской Федерации «наплодилась» целая сеть американских биолабораторий. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Анатолий Антонов, посол Москвы в Соединенных Штатах.

«Целая сеть американских биолабораторий "наплодилась" вокруг России, аналогичным образом ситуация обстоит на границах с Китаем, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе в российском министерстве обороны подтвердили, что украинские лаборатории входили в инфекционную систему Пентагона.