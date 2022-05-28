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28 мая 2022, 14:14

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил за запрет публичной деятельности и уголовное преследование лиц, работающих в интересах иностранного государства. Об этом информирует ТАСС.

«Медведев призвал перестать "миндальничать" и ввести более строгую ответственность для иноагентов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Чиновник полагает, что следует ввести запрет на публичную деятельность и уголовное преследование лиц, которые работают в интересах иностранного государства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Дмитрий Медведев назвал идею о полной автономии Крымского полуострова в составе Украины в итальянском мирном плане «прямым хамством в адрес России».