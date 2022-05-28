Британия сильно рискует своим благополучием, создавая антироссийский военный альянс, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Гемпель заявил, что создание альянса против РФ не принесёт Британии ничего хорошего, напротив — страна будет «рисковать своим благополучием». По его словам, проявляя антироссийскую позицию Великобритания «подрывает свою экономику» и раскалывают Европу.

Глава крымского парламента по народной дипломатии также напомнил, что дружба других стран с Россией — это «залог мира и развития в Европе».