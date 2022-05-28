Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Глава комитета парламента Крыма Гемпель: Британия сильно рискует, создавая альянс против России

, 11:08 Источник: РИА Новости

Глава комитета парламента Крыма Гемпель: Британия сильно рискует, создавая альянс против России
Юрий Гемпель, фото: globallookpress.com
Британия сильно рискует своим благополучием, создавая антироссийский военный альянс, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Гемпель заявил, что создание альянса против РФ не принесёт Британии ничего хорошего, напротив — страна будет «рисковать своим благополучием». По его словам, проявляя антироссийскую позицию Великобритания «подрывает свою экономику» и раскалывают Европу.
Глава крымского парламента по народной дипломатии также напомнил, что дружба других стран с Россией — это «залог мира и развития в Европе».   
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в ответ на высказывание британского премьера Бориса Джонсона о создании антиросийской коалиции заявил, что РФ не страшны никакие альянсы.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика