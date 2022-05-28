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Депутат от Крыма Шеремет: России не страшны создаваемые против нее военные альянсы

, 08:00 Источник: РИА Новости

Депутат от Крыма Шеремет: России не страшны создаваемые против нее военные альянсы
Борис Джонсон, фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto, globallookpress.com

России не страшны создаваемые против неё альянсы, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в ответ на высказывание британского премьера Бориса Джонсона.
Ранее, по информации итальянского издания Corriere Della Sera, премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил Киеву создать антироссйискую коалицию, куда бы вошли Польша, Эстония, Латвия, Литва, Турция, Великобритания и Украина.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал заявление британского премьера. 
«Мы никогда никого не боялись. Великобритания уже неоднократно входила в различные блоки против нашей страны, но в итоге всегда оставалась у разбитого корыта», — заявил РИА Новости Шеремет. 
 
Он также добавил, что всех противников РФ ждёт позор и провал.  

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