России не страшны создаваемые против неё альянсы, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в ответ на высказывание британского премьера Бориса Джонсона.

Corriere Della Sera, премьер-министр Британии Борис Джонсон Польша, Эстония, Латвия, Литва, Турция, Великобритания и Украина. Ранее, по информации итальянского изданияпремьер-министр Британии Борис Джонсон предложил Киеву создать антироссйискую коалицию, куда бы вошли

Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал заявление британского премьера.

«Мы никогда никого не боялись. Великобритания уже неоднократно входила в различные блоки против нашей страны, но в итоге всегда оставалась у разбитого корыта», — заявил РИА Новости Шеремет.

Он также добавил, что всех противников РФ ждёт позор и провал.