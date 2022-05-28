Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк десятью снарядами

, 07:14 Источник: РИА Новости

Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Донецк и Ясиноватая в ДНР десятью снарядами и пятью минами, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении представительства указано, что по населенному пункту Ясиноватая выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра и 5 мин калибром 120 миллиметров, по городу Донецк (Петровский район) нанесён удар пятью снарядами калибром 122 миллиметра. 

Обстрел происходил около 6.00 утра.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ракетные войска и артиллерия страны поразили 407 районов сосредоточения сил и техники ВСУ.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика

Политика