ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк десятью снарядами

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28 мая 2022, 07:14 Источник: РИА Новости

Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Донецк и Ясиноватая в ДНР десятью снарядами и пятью минами, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении представительства указано, что по населенному пункту Ясиноватая выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра и 5 мин калибром 120 миллиметров, по городу Донецк (Петровский район) нанесён удар пятью снарядами калибром 122 миллиметра.

Обстрел происходил около 6.00 утра.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ракетные войска и артиллерия страны поразили 407 районов сосредоточения сил и техники ВСУ.