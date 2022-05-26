Ракетные войска РФ ликвидировали 407 районов сосредоточения сил и техники ВСУ

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в четверг, 26 мая, заявил, что ракетные войска и артиллерия страны поразили 407 районов сосредоточения сил и техники ВСУ.
Согласно последней информации, предоставленной Игорем Конашенковым, российские военные за минувшие сутки уничтожили 62 украинских пункта управления.
Кроме того, ракетные войска и артиллерия страны за вышеуказанный период уничтожили 47 позиций Вооруженных сил Украины, а также три склада боеприпасов.