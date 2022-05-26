Ракетные войска РФ ликвидировали 407 районов сосредоточения сил и техники ВСУ

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26 мая 2022, 11:46 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в четверг, 26 мая, заявил, что ракетные войска и артиллерия страны поразили 407 районов сосредоточения сил и техники ВСУ.

Согласно последней информации, предоставленной Игорем Конашенковым, российские военные за минувшие сутки уничтожили 62 украинских пункта управления.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия страны за вышеуказанный период уничтожили 47 позиций Вооруженных сил Украины, а также три склада боеприпасов.