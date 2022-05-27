Обозреватель The Spectator Грэй допустил, что республиканцы могут объявить Байдену импичмент в ближайшее время

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27 мая 2022, 22:55 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Jim LoScalzo-POOL/Keystone Press Agency

Обозреватель издания The Spectator Фредди Грэй выразил мнение, что республиканцы, которые сейчас стремительно набирают популярность в США, могут объявить импичмент президенту страны Джо Байдену.

Журналист отметил, что в республиканской партии осознали, что демократы использовали импичмент в качестве "дубинки" для отстранения от власти предыдущего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, а теперь они хотят отомстить оппонентам.

Фредди Грэй допустил, что в ноябре текущего года республиканцы победят на выборах в Палату Представителей из-за высокой инфляции в США, рекордных цен на газ, а также непопулярных решений действующего американского лидера. Это может дать членам республиканской партии возможность инициировать процедуру импичмента. Не исключено, что их поддержит достаточное количество представителей демократической партии, которые "устали" от своего лидера.

Обозреватель The Spectator предположил, что грядущие два года могут стать "самыми грязными" за всю историю американской политики.