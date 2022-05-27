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Представитель Пентагона Кирби заявил, что Украина запросила у США реактивные системы залпового огня

, 19:48 Источник: РИА "Новости"

Представитель Пентагона Кирби заявил, что Украина запросила у США реактивные системы залпового огня
Джон Кирби, Lisa Ferdinando/Dod / globallookpress.com

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил в пятницу, что Украина запросила у США реактивные системы залпового огня, но решение о возможности их поставок к настоящему моменту не принято.

Джон Кирби заявил, что Киев как публично, так и в частном порядке запрашивает реактивные системы залпового огня. Официальный представитель Пентагона подчеркнул, что не будет озвучивать решения, которые еще не приняты.

Кирби, отвечая на вопрос о вероятности поставок вышеуказанных систем в ближайшем будущем, уточнил, что власти Соединенных Штатов Америки еще не завершили формирование пакета новой военной помощи украинской стороне.

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