Военный аналитик Андрей Красноперов: сколько бы «партнеры» Украины не поставляли оружие, оно все будет уничтожаться

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27 мая 2022, 18:31

MOD Russia/via Globallookpress.com

Военный аналитик, летчик-инструктор Андрей Красноперов заявил, что ракетные удары российской армии по украинским объектам обязательно приведут к прекращению поставок Вооруженным силам Украины техники и оружия со стороны НАТО.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее отметил, что армии России удается эффективно уничтожать передаваемые ВСУ вооружение и это вынуждает Белый дом увеличивать незапланированные траты на поддержку Украины.

«Ситуация говорит только о том, что сколько бы "партнеры" Киева не поставляли оружие, оно все будет уничтожаться», — подчеркнул Андрей Красноперов.

Он отметил, что Германия и Великобритания уже сделали выводы, если раньше они обещали танки, но конкретно немцы уже ничего не передают Украине, так как власти ФРГ понимают, что вся техника и вооружение либо попадают в руки нашей армии, либо сжигается, - сообщает Федеральное агентство новостей.

Собеседник ФАН выразил уверенность, что руководство США, а также подчиненных ему стран, до начала специальной операции России не подозревало о возможностях Вооруженных сил РФ.

Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе ранее сообщил о применении Вооруженными силами РФ истребителей Су-57 в ходе спецоперации на Украине.