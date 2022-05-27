Захарова заявила, что истоки русофобии в Канаде связаны с украинскими переселенцами

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27 мая 2022, 19:27 Источник: Царьград

официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что истоки русофобии в Канаде связаны с переселившимися туда после Второй мировой войны жителями Украины.

Мария Захарова заметила, что неонацизм на Украине возник не в начале XXI века. По словам дипломата, после окончания Второй мировой войны коллаборационисты начали покидать освобожденные Красной Армией территории Украины, но не осели в Европе, вследствие чего их начали "перебрасывать" в США и Канаду.

Именно поэтому, как отметила Захарова, центр русофобии и ненависти ко всему восточному находился в Канаде.