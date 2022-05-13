Посольство России в Германии сообщило, что число жалоб на русофобию значительно снизилось

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13 мая 2022, 11:10 Источник: РБК

Пророссийская демонстрация в Мюнхене, IMAGO/Michael Lucan/globallook.com

Российские граждане в Германии, которые с началом специальной военной операции в Украине начали подвергаться дискриминации, стали в последнее время гораздо реже жаловаться на проявления русофобии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сотрудников посольства РФ в Берлине.

Как сообщается, с 24 февраля (дня начала спецоперации) в ФРГ было зарегистрировано около 1700 враждебных действий по отношению к россиянам. Они заключались в травле на работе и в детских учреждениях, порче имущества, угрозах. Посольство открыло специальный ящик электронной почты для приема обращений об инцидентах. И если поначалу их поток был велик, сейчас он значительно снизился.

Сотрудники дипмиссии считают, что это связано с их усилиями по привлечению внимания к проблеме германских властей. К тому же политические лидеры ФРГ стали чаще делать заявления о недопустимости проявлений русофобии.