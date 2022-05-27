Косачев заявил, что Россия не отворачивается от Европы

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27 мая 2022, 19:15 Источник: РИА "Новости"

Сенатор Константин Косачев, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в пятницу заявил, что РФ не отворачивается от Европы, однако Москве будет комфортно, если концепция большого евразийского партнерства будет осуществляться на практике.

Константин Косачев заметил, что Россия – евразийская страна, поэтому ей будет комфортно исключительно в том мире, где концепция большого евразийского партнерства будет существовать не только в теории.

Сенатор также подчеркнул, что, начиная с 2014 года, события четко демонстрируют, каким может стать мир, если он будет однополярным.