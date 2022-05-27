Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что Путин готов активнее обсуждать с Киевом обмен пленными

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27 мая 2022, 18:25 Источник: РИА "Новости"

канцлер Австрии Карл Нехаммер, Panoramic/Keystone Press Agency

Канцлер Австрии Карл Нехаммер вечером в пятницу, 27 мая, заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин заверил его в своей готовности активнее обсуждать с Украиной вопрос обмена пленными.

Ранее сегодня Владимир Путин и Карл Нехаммер провели телефонный разговор, в рамках которого, в частности, обсуждался вопрос обмена пленными.

Канцлер Австрии в ходе беседы с представителями средств массовой информации после разговора с президентом РФ подчеркнул, что Владимир Путин готов снова активнее обсуждать вышеуказанную тему на переговорах с Украиной, а также считает, что следует добиться прогресса в данной сфере.