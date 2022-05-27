Путин указал канцлеру Австрии Нехаммеру на саботаж Киевом переговорного процесса России и Украины

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27 мая 2022, 17:49 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Mikhail Klimentyev/ZUMAPRESS.com

В пятницу, 27 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Политики в рамках беседы обсудили спецоперацию РФ на Украине.

Владимир Путин в ходе разговора обратил внимание Карла Нехаммера на то, что украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты в целях осуществления свободного прохода судов, которые в настоящий момент заблокированы. Президент РФ также предоставил канцлеру Австрии информацию о работе по обеспечению безопасности движения кораблей в Черном и Азовском морях.

Путин указал Нехаммеру на саботаж переговорного процесса представителей Российской Федерации и Украины со стороны официального Киева.

Кроме того, глава РФ подтвердил австрийскому канцлеру приверженность Москвы соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию.