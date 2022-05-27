WP: в НАТО начали готовиться снабжать Украину оружием еще в конце 2021 года

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27 мая 2022, 15:52 Источник: РИА "Новости"

флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Издание The Washington Post, ссылаясь на главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала ВВС США Тода Уолтерса, сообщило, что его коллеги в альянсе еще в декабре-январе начали готовиться снабжать Киев оружием.

Уточняется, что в конце 2021 - начале 2022 года НАТО начала готовить "наземные линии связи", которые дали бы возможность быстро доставить оружие на украинскую территорию. Специалисты Североатлантического альянса изучили все пункты прохода для боеприпасов и прочие практические детали.

По информации газеты, оружейный трубопровод, о котором идет речь, до 24 февраля доставил на Украину ракеты Stinger и Javelin, а впоследствии перевез в страну "огромное количество" более тяжелого вооружения.