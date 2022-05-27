Глава МИД Испании Альбарес: НАТО не планирует в данный момент предлагать Украине членство в альянсе

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27 мая 2022, 12:41

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, Europa Press / globallookpress.com

НАТО не планирует в данный момент предлагать киевской стороне членство в военно-политическом блоке. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Хосе Мануэль Альбарес, испанский министр иностранных дел.

«НАТО не планирует в данный момент предлагать Украине членство в Североатлантическом альянсе, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, руководитель российского дипломатического ведомства Сергей Лавров отметил, что Соединенные Штаты и их сателлиты многократно наращивают усилия по сдерживанию РФ.