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Глава МИД Испании Альбарес: НАТО не планирует в данный момент предлагать Украине членство в альянсе

, 12:41

Глава МИД Испании Альбарес: НАТО не планирует в данный момент предлагать Украине членство в альянсе
Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, Europa Press / globallookpress.com

НАТО не планирует в данный момент предлагать киевской стороне членство в военно-политическом блоке. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Хосе Мануэль Альбарес, испанский министр иностранных дел.

«НАТО не планирует в данный момент предлагать Украине членство в Североатлантическом альянсе, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, руководитель российского дипломатического ведомства Сергей Лавров отметил, что Соединенные Штаты и их сателлиты многократно наращивают усилия по сдерживанию РФ.

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