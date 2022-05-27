Глава МИД Лавров: США и их сателлиты многократно наращивают усилия по сдерживанию России

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27 мая 2022, 12:08

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты и их сателлиты многократно наращивают усилия по сдерживанию Российской Федерации. На это, как передает ТАСС, указал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«США и их сателлиты многократно наращивают усилия по сдерживанию России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов при МИД РФ», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Также дипломат отметил, что западные государства не оставляют попыток поссорить народы бывшего Советского Союза с помощью тенденциозных трактовок истории.

Как сообщалось ранее сегодня, Лавров сделал заявление о том, что Запад объявил всему русскому миру тотальную войну.