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27 мая 2022, 13:35

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Ian Davidson / globallookpress.com

Лондон выступает за поставку киевской стороне реактивных систем залпового огня. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал руководитель британского правительства Борис Джонсон.

«Великобритания выступает за поставку Украине реактивных систем залпового огня, заявил Джонсон», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Также премьер отметил, что британские военные не будут единолично разминировать подходы к украинским портам, но готовы сотрудничать с международными партнерами.

Как сообщалось ранее сегодня, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес указал, что НАТО не планирует в настоящий момент предлагать Киеву членство в альянсе.