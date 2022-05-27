Спикер Кремля Песков: переговоры России и Украины заморожены по решению Киева

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27 мая 2022, 13:11

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Переговоры между Российской Федерацией и Украиной заморожены по решению киевской стороны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Переговоры с Украиной заморожены по решению Киева, это контрастирует со словами Зеленского о необходимости переговоров на высшем уровне, сообщил Песков», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале ТАСС.

Власти соседнего государства постоянно делают заявления, не дающие понять, готов ли Киев проявить трезвый подход и осознать реальное положение дел, добавил спикер Кремля.

Как сообщалось ранее сегодня, глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес отметил, что НАТО не планирует в данный момент предлагать Украине членство в альянсе.