Благоустройство может стать одной из тем послания губернатора Алексея Текслера

Аргументы Недели. Челябинск → Политика 13+

27 мая 2022, 08:21 Татьяна Михайлова Источник: Челябинск Сегодня

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Глава Челябинской области обратиться к региональному Законодательному Собранию во вторник, 31 мая. В преддверии важного политического события эксперты делятся своими предположениями, какие темы могут быть озвучены в этом году.

По мнению члена Общественной палаты Челябинской области, главного редактора журнала «Социум и власть» Сергея Зырянова, одним из пунктов в послании может стать благоустройство. Это связано с тем, комфорт общественных пространств значит очень много для южноуральцев. Об этом эксперт сообщил в разговоре с корреспондентом издания «Челябинск Сегодня».

Благоустройство наряду с мерами социальной поддержки и экономическими показателями станет частью послания, в которой будут перечислены шаги, предпринятые региональным правительством в прошлом году. Вторая часть обращения к депутатам будет содержать задачи, которые предстоит решать в текущем году. Это, по мнению Сергея Зырянова, импортозамещение, переформатирование логистических цепочек, развитие IT-сферы и, безусловно, реализация мер социальной поддержки населения.