Мурадов: выдача паспортов РФ жителям Херсонской и Запорожской областей будет проводиться при содействии Крыма и с учетом его опыта

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27 мая 2022, 07:46 Источник: Telegram-канал ТАСС

Побережье Крыма, Serguei Fomine / globallookpress.com

Выдача паспортов России жителям Херсонской и Запорожской областей будет проводиться при содействии Крыма и с учетом его опыта. На это в ходе беседы с ТАСС указал Георгий Мурадов, постпред Крыма при президенте РФ.

«Выдача российских паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей будет проводиться при содействии Крыма и с учетом опыта, полученного регионом в 2014 году после воссоединения с Россией, сообщил нам постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что в распоряжении CNN оказались сведения, согласно которым Соединенные Штаты намерены на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине. В него могут войти системы залпового огня.