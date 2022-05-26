Глава МИД Лавров заявил о наглости англосаксонского альянса

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26 мая 2022, 19:16

Сергей Лавров, MFA Russia/ Globallookpress.com

Министр иностранных дел России дал интервью RT Arabic, в котором отметил, что англосаксонский альянс проявляет ничем не прикрытую наглость.

«Да, ну наглость англосаксонского альянса не знает пределов, мы в этом убеждаемся каждый день», − подчеркнул министр.

Западные страны, по словам политика, не придерживаются собственным обязательствам по Уставу ООН и не уважают суверенное равенство государств, которое там прописано. Вопреки мировому законодательству, они шлют ультиматумы и шантажируют их.

«В том числе шантажирует на основе неких субъективных ситуаций и прямо угрожает своим собеседникам, что они пожалеют и понесут наказание, если не присоединятся к санкциям против России», — цитирует слова Лаврова агентство.

Устав ООН стал для Запада пустым звуком. И подобная политика является неуважением к суверенным государствам.

«И реакция, которую мы видим со стороны арабских стран, да и со стороны практически всех остальных государств Азии, Африки, Латинской Америки, показывает, что эти страны не хотят поступаться своим национальным достоинством, если хотите, и бегать, как прислужники, выполнять задания старших «товарищей», − подчеркнул российский чиновник.

Это доказывает, по мнению главы МИД РФ, «что колониальное мышление, колониальные повадки наших западных коллег никуда не исчезли» и что США и Европа «мыслят по-прежнему колониальными категориями».

«Это плохо, это печально. Это идёт против исторического процесса, который объективно заключается в том, что сейчас формируется многополярный мир», − отметил в интервью Лавров.