Президент Путин назвал Большую Евразию будущим центром притяжения

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26 мая 2022, 15:47

Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о перспективах проекта Большая Евразия. Глава государства подчеркнул, что к развитию этого центра проявят большой интерес, выступая в четверг, 26 мая, на пленарном заседании Евразийского экономического форума «Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности».

«Большая Евразия — это, без преувеличения, большой проект. И главная идея заключается в создании общего пространства равноправного сотрудничества для региональных организаций», — цитирует RT слова президента.

Путин уверен, что большое евразийское партнёрство может изменить континентальную политическую и экономическую архитектуру. Страны региона в сообществе смогут рассчитывать на стабильность и развитие.

«Это будет такой центр, который очень многих заинтересует», — добавил Путин.

Ранее стало известно, что Запад склоняет Казахстан, Киргизию и других выйти из ЕАЭС. Отмечается, что формат сегодняшнего форума изменился в связи со сложной геополитической обстановкой в мире. По той же причине вызывает опасения дальнейшая судьба ЕАЭС, некоторые члены которого под давлением Запада могут покинуть объединение.