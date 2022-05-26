Запад склоняет Казахстан, Киргизию и других выйти из ЕАЭС

Евразийский экономический форум в Бишкеке изменил формат проведения. 27 мая планировалась очная встреча глав 15 государств, в том числе членов ЕАЭС, однако присутствовать на саммите лично будет только президент Казахстана. Остальные участники подключатся к обсуждению посредством видеосвязи. На форуме встретятся около 2,5 тысячи делегатов, в том числе из не входящих в ЕАЭС государств, но рассчитывающих на сотрудничество с ним. В планах подписание 10 документов некоммерческой направленности: например, о расширении взаимодействия в сферах туризма, образования.
Изменение формата форума связано со сложной геополитической обстановкой в мире. По той же причине вызывает опасения дальнейшая судьба ЕАЭС, некоторые члены которого под давлением Запада могут покинуть объединение. В частности, в Казахстане хотят поднять этот вопрос на президентский уровень, игнорируя при этом негативные последствия для страны. Выход из Союза, по мнению экспертов, обернётся серьёзными экономическими последствиями.
На сторону Запада склоняется и Киргизия, несмотря на очевидную угрозу возникновения политических и экономических трудностей. Выход из ЕАЭС неизбежно ухудшит взаимоотношения с Россией, снизится прибыль от экспорта и реэкспорта. Кроме того, в страну из РФ будут вынуждены вернуться трудовые мигранты, что повысит социальную напряжённость. Прогнозировать итоги саммита сложно, однако эксперты отмечают высокую вероятность победы эмоциональных факторов над рациональными.
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