Политолог Марков: КНР регулярно проводит учения возле Тайваня, показывая готовность взять остров военным путем

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26 мая 2022, 13:43 Источник: Свободная пресса

флаг Китая, pixabay.com

Политолог Сергей Марков заявил, что военные учения КНР возле Тайваня стратегически связаны с высказыванием Джо Байдена, который ранее заявил о готовности Вашингтона к военному участию в защите Тайваня.

Сергей Марков, однако, выразил мнение, что с тактической точки зрения вышеуказанные события не связаны, поскольку учения Китая возле Тайваня планировались заблаговременно.

Политолог в разговоре со "Свободной прессой" заметил, что КНР регулярно проводит учебные маневры недалеко от Тайваня, показывая готовность страны взять остров военным путем.

По словам эксперта, в настоящий момент борьба ведется за то, какая власть будет на Тайване — прокитайская, или проамериканская, причем США давно пытаются убрать с острова группировку, выступающую за Китай, превратив тайваньскую элиту в тотально проамериканскую. Пекин, однако, проводя учения, как бы предупреждает Вашингтон, что если Штаты приведут к власти антикитайских политиков, КНР будет вынуждена ввести свои войска и взять Тайвань военным путем.