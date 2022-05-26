Политолог Баширов: Россия не допустит разграбления украинских запасов и вывоза зерна с элеваторов по копеечным ценам

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26 мая 2022, 10:07

зерно, pixabay.com

Российский политолог, экс-глава Совета министров ЛНР Марат Баширов в рамках разговора с журналистами утром в четверг выразил мнение, что Россия не допустит разграбления украинских элеваторов.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко, заявил, что страна готова к диалогу по урегулированию ситуации с заблокированными на Украине кораблями с зерном.

Марат Баширов в беседе с РИА ФАН предположил, что речь в первую очередь идет о разблокировке десятков иностранных судов, находящихся с начала спецоперации РФ в портах Мариуполя и Бердянска. Политолог напомнил, что украинская сторона фактически захватила корабли ряда стран в заложники, заминировав выходы в море. К настоящему моменту в порту Мариуполя разминирование рейда завершено.

Эксперт выразил мнение, что полной разблокировки поставок украинского зерна за границу по воде не будет, поскольку такой шаг может в некоторой степени сделать бессмысленными экономические санкции, которые РФ ввела в ответ на рестрикции Запада. "Безусловно, здесь нужно тщательно разбираться", – заметил Баширов.

Политолог добавил, что российская сторона не допустит откровенного разграбления украинских запасов, а также вывоза зерна с элеваторов по копеечным ценам.