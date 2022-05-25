Замглавы МИД РФ Руденко опроверг информацию о том, что российские военные якобы воруют зерно из портов Украины

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25 мая 2022, 11:44

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, MFA Russia / globallookpress.com

Заместитель руководителя министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко опроверг информацию, согласно которой российские военные якобы воруют зерно из портов Украины. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Руденко опроверг информацию о том, что российские военнослужащие воруют зерно из украинских портов. РФ взаимодействует с ООН по вопросу разблокировки вывоза зерна из украинских портов, отметил он», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее в среду, дипломат указал, что вопрос обмена политического деятеля Виктора Медведчука, задержанного Службой безопасности Украины, не рассматривается.