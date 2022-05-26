Денис Пушилин: наступательную операцию на севере ДНР важно ускорить

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26 мая 2022, 09:40 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Наступательную операцию в северной части Донецкой народной республики важно ускорить. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил руководитель ДНР Денис Пушилин.

«Глава ДНР Пушилин заявил РИА Новости, что операцию на севере республики важно ускорить: Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки, Горловки, и если "у противника будет возможность взорвать любые узлы водообеспечения, то противник применит это на практике"», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее в четверг сообщалось, что спикер российского МИД Мария Захарова высказалась о критике бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Генри Киссенджера украинским президентом Владимиром Зеленским.