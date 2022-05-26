В промзоне завода «Азовсталь» найден поврежденный американский бронеавтомобиль «Хаммер»

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26 мая 2022, 09:42 Источник: РИА "Новости"

Хаммер, pixabay.com

В четверг стало известно, что в промзоне завода "Азовсталь" в освобожденном городе Мариуполь был найден получивший повреждения американский бронеавтомобиль "Хаммер" (HMMWV, Humvee) армейской модификации.

Согласно последней информации журналистов, американский автомобиль находился между корпусами "Азовстали" под открытым небом. У машины, о которой идет речь, пустынная расцветка, а на крыше транспортного средства находится башня с турельной установкой.

Номер модификации бронеавтомобиля - TM 9-2320-387-24P.