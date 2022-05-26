В промзоне завода «Азовсталь» найден поврежденный американский бронеавтомобиль «Хаммер»

В четверг стало известно, что в промзоне завода "Азовсталь" в освобожденном городе Мариуполь был найден получивший повреждения американский бронеавтомобиль "Хаммер" (HMMWV, Humvee) армейской модификации.
Согласно последней информации журналистов, американский автомобиль находился между корпусами "Азовстали" под открытым небом. У машины, о которой идет речь, пустынная расцветка, а на крыше транспортного средства находится башня с турельной установкой.
Номер модификации бронеавтомобиля - TM 9-2320-387-24P.