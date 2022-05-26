Какие акценты расставит губернатор Алексей Текслер в послании к парламенту

Аргументы Недели. Челябинск → Политика 13+

26 мая 2022, 07:12 Татьяна Михайлова Источник: Губерния

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

31 мая глава региона выступит перед депутатами Законодательного Собрания. В преддверии важного для региона политического события эксперты рассказали, что ожидают услышать в обращении.

Политолог Александр Мельников считает, что Алексей Текслер еще раз обозначит меры по поддержке экономики и населения. «Стоит ожидать, что акценты будут на импортозамещение, на большое количество мер по поддержке малого и среднего бизнеса», - прокомментировал эксперт в разговоре с корреспондентом «Губернии».

Другая важная тема, которая может быть затронута в послании, это позиционирование Челябинской области в новых условиях, считает политолог Андрей Лавров. По его мнению, лейтмотивом выступления губернатора станет идея единения и сплочения жителей региона.

«Если говорить об эмоциональной стороне вопроса, по моему убеждению, от выступления Алексея Текслера перед депутатами должна исходить уверенность, должно присутствовать четкое изложение предпринимаемых региональной властью шагов в экономической и социальной сфере», - прокомментировал доцент кафедры политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета Александр Федотов.

Опрошенные «Губернией» эксперты единодушны во мнении, что в условиях серьезных внешнеполитических вызовов в обращении губернатора прозвучат важные сигналы не только для депутатов, но и для местной элиты и жителей Южного Урала.