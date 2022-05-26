Япония и США провели совместные учения военно-воздушных сил

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26 мая 2022, 07:21 Источник: РИА "Новости"

морской бинокль, pixabay.com

Япония и Соединенные Штаты Америки провели совместные учения военно-воздушных сил над акваторией Японского моря. Согласно последней информации, в маневрах принимали участие восемь истребителей.

В Министерстве обороны Японии уточнили, что целью учений было подтверждение готовности "крепкого альянса двух стран" к немедленному ответу. В ведомстве добавили, что силы самообороны и военные США постоянно тесно сотрудничают с японской стороной в целях обеспечения ее обороны, а также мира и стабильности в регионе.

Известно, что учебные маневры состоялись в минувшую среду. В них принимали участие четыре истребителя F-16 ВВС США и четыре истребителя F-15 военно-воздушных сил самообороны Японии.