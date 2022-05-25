США пытаются взять под контроль морскую милицию Китая

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25 мая 2022, 11:33 Источник: ng.ru

Фото: POOL / globallookpress.com

В Токио завершился саммит участников диалога по безопасности Quad. США, Япония, Индия и Австралия согласились сдерживать Китай, но не сошлись в оценке событий на Украине.



Участники встречи договорились создать систему мониторинга за тем, чтобы морские границы на Тихом и Индийском океанах не нарушались. Причем этот шаг направлен как против Китая, так и в отношении России.



Премьер Японии Фумио Кисида заявил о недопустимости изменить существующее положение с помощью силы в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Касаясь событий на Украине, он отметил, что принципы территориальной целостности и верховенства закона должны соблюдаться везде.



Индийский премьер Нарендра Моди подбирал слова очень осторожно, в то же время Джо Байден не стеснялся в выражениях по поводу военной операции России на Украине.



Как сообщает Financial Times, главным итогом саммита стало одобрение инициативы по установлению слежки со спутников за нелегальный рыбной ловлей и проникновением кораблей, принадлежащих полувоенным формированиям китайской морской милиции, в территориальные воды других стран. На встрече подчеркнули, что Китай ведет незаконный лов рыбы в Индийском и Тихом океанах. Причем занимается этим огромный китайский рыболовный флот. Суда зачастую нарушают эксклюзивную экономическую зону, наносят ущерб экономике и природе прибрежных государств. США предложили, чтобы четыре государства создали систему мониторинга со спутников за судами рыбаков. Центры слежения будут находиться в Сингапуре и Индии.



На саммите также решили обуздать и полувоенные формирования морской милиции Китая, которые прикрывают незаконное рыболовство и нарушают морские границы прибрежных государств в Индийском и Тихом океанах.



Руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики Александр Лукин считает, что США, на самом деле, собираются принять меры против так называемого Корпуса береговой охраны народной вооруженной милиции Китая.



«Политический смысл тут следующий. Во-первых, проводится концепция Индо-Тихоокеанского региона, которая носит как антикитайский, так и антироссийский характер. Тут имеет место попытка вовлечь в эту игру Индию, которая не является союзником трех стран», – отметил эксперт.



В этом районе много территориальных споров, уточнил Лукин. Есть претензии Японии к России. Есть многочисленные взаимные претензии в Южно-Китайском море. Позиция Пекина состоит в том, что, поскольку все острова там были открыты китайцами, все это море принадлежит Китаю. Трибунал в Гааге не признал эти претензии. США поддерживают решение трибунала под предлогом защиты свободы судоходства. Фактически они беспокоятся о том, чтобы Китай не перекрыл проход нефтяным танкерам и о судьбе подводных ресурсов.



«Пока речь идет только о мониторинге. Но данные будут передаваться и военным. Так, российские корабли в районе Курил будут тоже попадать в эту систему слежки. Поэтому решение Quad все же можно считать шагом на пути превращения группировки в военный блок», – заключил Лукин.



