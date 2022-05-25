Постпред РФ при ООН Небензя назвал США и их союзников соучастниками убийства жителей Донбасса

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации объединённых наций Василий Небензя выступил на заседании Совбеза ООН. Дипломат заявил, что США и их союзники считаются соучастниками убийств мирных жителей Донбасса.
Все года украинской агрессии на республики Донбасса Соединённые Штаты и их союзники предпочитают не замечать преступлений киевского режима, которые направлены против мирного населения.
«Обстрелы мирных городов Донбасса осуществляются из гаубиц, которые поставляются Вашингтоном», − цитирует слова Небензи ТАСС.
Ранее российский дипломат уточнял, что пленные украинские боевики ВСУ рассказали о приказах командования стрелять по мирным жителям.
Также сегодня спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что будущий трибунал над украинскими боевиками из подвалов «Азовстали» и не только непременно вынесет суровый приговор тем, кто совершил военные преступления.