Постпред РФ при ООН Небензя назвал США и их союзников соучастниками убийства жителей Донбасса

Аргументы Недели → Политика 13+

25 мая 2022, 20:57

Василий Небензя, MFA Russia/ Globallookpress.com

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации объединённых наций Василий Небензя выступил на заседании Совбеза ООН. Дипломат заявил, что США и их союзники считаются соучастниками убийств мирных жителей Донбасса.

Все года украинской агрессии на республики Донбасса Соединённые Штаты и их союзники предпочитают не замечать преступлений киевского режима, которые направлены против мирного населения.

«Обстрелы мирных городов Донбасса осуществляются из гаубиц, которые поставляются Вашингтоном», − цитирует слова Небензи ТАСС.

Ранее российский дипломат уточнял, что пленные украинские боевики ВСУ рассказали о приказах командования стрелять по мирным жителям.

Также сегодня спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что будущий трибунал над украинскими боевиками из подвалов «Азовстали» и не только непременно вынесет суровый приговор тем, кто совершил военные преступления.