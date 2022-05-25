В центре Кишинёва проходит митинг в поддержку экс-президента Додона

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25 мая 2022, 18:35

Митинг в поддержку Додона, Кишинёв/ из открытых источников

Сторонники задержанного властями Молдавии бывшего президента Игоря Додона устроили в среду, 25 мая, протест в центре Кишинёва в поддержку политика. Сотни человек устроили шествие по центральному бульвару столицы.

Протестующие скандируют слова в поддержку арестованного по обвинению в госизмене экс-гаранта. Как сообщают очевидцы, утром протестующие собрались перед парламентом и потребовали освобождения Игоря Додона и прекращения сфабрикованных дел.

Напомним, нынешняя администрация подозревает экс-президента в госизмене и коррупции. Согласно законодательству РМ, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Ранее прокуратура провела обыски в нескольких зданиях, в том числе в доме Додона.

Накануне стало известно, что бывший президент Молдавии Игорь Додон задержан на 72 часа.