В Госдуме одобрили досрочное снятие полномочий с депутата от КПРФ Валерия Рашкина

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25 мая 2022, 18:24

Валерий Рашкин, Komsomolskaya/: Global Look Press

На заседании Государственной Думы парламентарии приняли решение прекратить в досрочном порядке полномочия депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Информацию сообщает в среду, 25 мая, РИА Новости.

В нижней палате парламента отметили, что причиной принятого решения стало вступление в силу обвинительного приговора в отношении теперь уже экс-депутата.

Напомним, 22 апреля Калининский районный суд Саратовской области вынес в отношении Валерия приговор к трём годам лишения свободы условно по делу о незаконной охоте. Защита политика обжаловал решение суда, назвав приговор несправедливым. Однако 23 мая в той же судебной инстанции отклонили ходатайство о пересмотре и оставили приговор без изменения.

О намерении ГД рассмотреть вопрос снятия полномочий с коммуниста Рашкина в ближайшую среду сообщил в понедельник председатель комиссии нижней палаты парламента по мандатным вопросам Отари Аршба.