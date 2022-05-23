Валерия Рашкина могут лишить депутатских полномочий в ближайшую среду

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23 мая 2022, 18:49 Источник: ТАСС

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, Alexey Bychkov/globallook.com

В ближайшую среду Госдума может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата от Коммунистической партии РФ Валерия Рашкина, сообщил в понедельник председатель комиссии нижней палаты парламента по мандатным вопросам Отари Аршба.

В понедельник Саратовский обслуд рассмотрел апелляцию на решение районного суда, приговорившего Рашкина к трем годам лишения свободы условно за убийство лося во время незаконной охоты. Приговор оставлен без изменения. После того как материалы по делу поступят в Думу, вопрос о прекращении полномочий Рашкина будет вынесен на ее рассмотрение. Скорее всего, это произойдет в среду.

«Мы не вправе обсуждать решение суда, это прерогатива иной власти, судебной. Мы лишь вынуждены это решение суда сопроводить постановлением и вынести на палату на рассмотрение, о досрочном прекращении полномочий коллеги Рашкина», - подчеркнул Аршба.