Захарова: США и их союзники по НАТО делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине и сделать его как можно более кровопролитным

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25 мая 2022, 14:54

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты и их союзники по Североатлантическому альянсу делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине и сделать его как можно более кровопролитным. С соответствующим заявлением выступила спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«США и их союзники в НАТО делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине и сделать его как можно более кровопролитным, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале ТАСС.

Также дипломат рассказала, что российские саперы 24 мая разминировали порт Мариуполя, после чего его смогли покинуть пять иностранных судов.

Как сообщалось ранее в среду, Захарова отметила, что Москва приветствует разработку ДНР Устава Международного трибунала над пленными с металлургического комбината «Азовсталь».