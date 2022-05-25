Захарова: США и их союзники по НАТО делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине и сделать его как можно более кровопролитным

Соединенные Штаты и их союзники по Североатлантическому альянсу делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине и сделать его как можно более кровопролитным. С соответствующим заявлением выступила спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«США и их союзники в НАТО делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине и сделать его как можно более кровопролитным, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале ТАСС.
Также дипломат рассказала, что российские саперы 24 мая разминировали порт Мариуполя, после чего его смогли покинуть пять иностранных судов.
Как сообщалось ранее в среду, Захарова отметила, что Москва приветствует разработку ДНР Устава Международного трибунала над пленными с металлургического комбината «Азовсталь».