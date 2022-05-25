Вассерман считает, что русский статус можно восстановить не только в Запорожье, Херсоне и Донбассе, но и во Львове

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25 мая 2022, 12:35 Источник: Федеральное агентство новостей

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Русский статус можно восстановить не только в восточных регионах Украины, но и в западном Львове. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По его словам, именно такой статус был у Львова до Первой мировой войны.

Вассерман привел данные агентства Gallup за 2008 год, из которых следует, что 5/6 граждан Украины использовали в быту русский язык. Сейчас, как считает Вассерман, русофобов на Украине тоже подавляющее меньшинство. Тем не менее они «силой принуждают» русское большинство отказываться от своей идентичности. Происходит это по тому, что на стороне меньшинства действует власть. Но если убрать это влияние, народ сам начнет «восстанавливать свою русскость».

«Не только в Херсоне, Запорожье и Донбассе, но и во Львове вполне можно будет восстановить тот его русский статус, который был у него перед Первой мировой войной», — заявил Вассерман.

Ранее депутат Госдумы Водолацкий сообщил, что большинство жителей Херсонской и Запорожской областей изъявили желание получить российские паспорта.