Запад может конфисковать российские активы

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25 мая 2022, 11:32 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о внешнем управлении над иностранными предприятиями, владельцы которых объявили об уходе с российского рынка. Ранее страны Евросоюза создали опасный прецедент национализации дочерних предприятий «Газпрома». Западные руководители настаивают на переход к полной экспроприации активов, связанных с РФ. В свою очередь, российские власти в отношении иностранных компаний, покинувших нашу страну, ведут себя осторожно.



Законопроект, который рассматривает Госдума РФ, допускает, что по решению суда может быть введена внешняя администрация в российских организациях с участием иностранных компаний, которые после 24 февраля 2022 года «в отсутствие для этого очевидных экономических оснований» заявили о прекращении деятельности в РФ, или передачу активов таких «недружественных» иностранцев в доверительное управление. Обязательное условие – «недружественным» иностранцам принадлежит не менее 25% в российской организации.



В проекте предполагается, что введение внешнего управления возможно в случае прекращения или сокращения экономической активности, повлекшей падение выручки за три полных месяца не менее чем на 30% по сравнению с предшествующим периодом или таким же показателем за аналогичный период предшествующего года. В настоящее время названы семь критериев, в соответствии с которыми в организации с иноучастием может вводиться внешняя администрация. Например, это производители социально значимых и товаров первой необходимости, в том числе с регулируемыми государством ценами.



В то же время ни для кого не секрет, что под западные санкции попали не только валютные активы, но и работающие за рубежом дочерние структуры российских предприятий. В начале апреля немецкая компания Gazprom Germania GmbH была фактически национализирована. Точнее, она была передана в управление немецкому Федеральному сетевому агентству (BNA). Управление в отношении всех прав голосов по акциям Gazprom Germania GmbH передано регулятору до 30 сентября этого года. При этом немецкому предприятию «Газпрома» принадлежат другие структуры – Gazprom Marketing & Trading, Wingas и еще несколько компаний в Германии, Великобритании, Швейцарии, Чехии. По данным агентства Bloomberg, правительство Германии готовит продажу Gazprom Germania GmbH или некоторых ее подразделений, причем собирается предложить потенциальным покупателям кредиты от немецкого госбанка.



«Мы сейчас видим линию на отъем абсолютно законной собственности. Бандитский отъем собственности, который происходит – отъем средств на банковских счетах, частной собственности. Мы также видим бандитские совершенно действия в отношении наших резервов... Если сейчас к этому будет добавляться проработка национализации, то, конечно, это не сулит ничего хорошего», – говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



К новому этапу экономической эскалации призывают Литва, Латвия, Эстония и Словакия. Они требуют конфисковать российские активы, которые были заморожены Евросоюзом (ЕС).



Тем временем США не торопится переступать порог новой экономической эскалации с Россией. Экспроприация активов российского ЦБ с точки зрения норм Соединенных Штатов на данный момент будет незаконной.



«В США это не является юридически допустимым. У других стран также есть юридические проблемы с этим», – сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.



Однако американский генпрокурор Меррик Гарленд в конце апреля заявил в Конгрессе, что его ведомство поддержало бы принятие законопроекта, который позволит властям США передать Украине часть конфискованных из-за антироссийских санкций активов.



