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Дипломат Руденко: Россия готова предоставить гумкоридоры для разблокировки украинских портов, но Киев должен их еще разминировать

, 10:59

Дипломат Руденко: Россия готова предоставить гумкоридоры для разблокировки украинских портов, но Киев должен их еще разминировать
Заместитель главы МИД России Андрей Руденко, MFA Russia / globallookpress.com

Российская Федерация готова предоставить гуманитарные коридоры для разблокировки украинских портов, однако Киев должен их еще разминировать. Соответствующее заявление, как информирует отечественный Telegram-канал «Украина.ру», сделал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«МИД России: Москва готова предоставить гуманитарные коридоры для разблокировки украинских портов, но Киев должен их еще разминировать», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее в среду, Руденко указал, что Россия будет рассматривать возможности обмена пленными с Украиной только после осуждения сдавшихся боевиков.

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