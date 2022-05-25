Дипломат Руденко: Москва будет рассматривать возможности обмена пленными с Украиной только после осуждения сдавшихся боевиков

Москва будет рассматривать возможности обмена пленными с украинской стороной только после осуждения сдавшихся боевиков. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал «RT на русском», сделал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«Россия будет рассматривать возможности обмена пленными с Украиной, только после того, как сдавшиеся украинские боевики будут осуждены», — процитирован отечественный дипломат в публикации, размещенной в TG-канале.
Как сообщалось ранее сегодня, в МИД РФ отметили, что говорить о создании на территории Херсонской области российской военной базы преждевременно.