Дипломат Руденко: Москва будет рассматривать возможности обмена пленными с Украиной только после осуждения сдавшихся боевиков

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25 мая 2022, 10:40

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко, MFA Russia / globallookpress.com

Москва будет рассматривать возможности обмена пленными с украинской стороной только после осуждения сдавшихся боевиков. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал «RT на русском», сделал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Россия будет рассматривать возможности обмена пленными с Украиной, только после того, как сдавшиеся украинские боевики будут осуждены», — процитирован отечественный дипломат в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, в МИД РФ отметили, что говорить о создании на территории Херсонской области российской военной базы преждевременно.