МИД РФ: говорить о создании в Херсонской области российской военной базы преждевременно

Говорить о создании в Херсонской области российской военной базы преждевременно. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступили в министерстве иностранных дел РФ.
«МИД России: говорить о создании в Херсонской области российской военной базы преждевременно», — указывается в публикации, появившейся в среду утром в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, заместитель председателя херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов отметил, что власти региона попросят разместить на его территории базу РФ с целью обеспечения безопасности.