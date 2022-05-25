МИД РФ: говорить о создании в Херсонской области российской военной базы преждевременно

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25 мая 2022, 10:24

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Говорить о создании в Херсонской области российской военной базы преждевременно. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступили в министерстве иностранных дел РФ.

«МИД России: говорить о создании в Херсонской области российской военной базы преждевременно», — указывается в публикации, появившейся в среду утром в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, заместитель председателя херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов отметил, что власти региона попросят разместить на его территории базу РФ с целью обеспечения безопасности.