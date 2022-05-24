Блинкен и Кулеба обсудили по телефону экспорт украинского зерна и поставки вооружений

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24 мая 2022, 16:37 Источник: ТАСС

Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба, Ron Przysucha/globallook.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по телефону обсудили во вторник ситуацию с экспортом украинского зерна и военную помощь Украине. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

Как следует из заявления, Блинкен рассказал своему украинскому коллеге подробности подписанного 21 мая президентом США закона о предоставлении Украине 40,1 млрд долларов, которые обеспечат «дальнейшее финансирование помощи в сферах безопасности, экономики, гуманитарной области».

Также стороны обсудили продовольственный кризис, который может быть вызван блокировкой экспорта украинского зерна и «требует глобальных мер реагирования».

В свою очередь Кулеба по итогам разговора отметил, что в Украину направляется все больше оружия, «в том числе тяжелого».

«Мы также обсудили пути разблокирования украинского экспорта и обеспечения глобальной продовольственной безопасности», - написал министр в своем твиттере.

Ранее министр иностранных дел Италии Ди Майо предрек начало «продовольственной войны» из-за проблем с экспортом украинского зерна.