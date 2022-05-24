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Захарова прокомментировала слова премьера Нидерландов о маловероятности скорого вступления Киева в ЕС: обещать не значит жениться

, 15:00 Источник: ТАСС

Захарова прокомментировала слова премьера Нидерландов о маловероятности скорого вступления Киева в ЕС: обещать не значит жениться
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который выступил в парламенте страны со своим видением ситуации по вступлению Украины в Евросоюз.

По словам Рютте, обещания Киеву — это лишь «эмоциональные заявления». Он отметил, что «слишком многим в ЕС» не нравится идея вступления Украины в Евросоюз. К тому же это было бы несправедливым по отношению к другим странам, которые гораздо дольше ждали статуса кандидата.

«Много слов потратил Премьер Нидерландов на объяснение очевидного: обещать – не значит выходить замуж. В устаревшем варианте – жениться», - пошутила по этому поводу Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее МИД Франции заявил, что процесс вступления Украины в ЕС займет 15-20 лет. 

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