Захарова прокомментировала слова премьера Нидерландов о маловероятности скорого вступления Киева в ЕС: обещать не значит жениться

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который выступил в парламенте страны со своим видением ситуации по вступлению Украины в Евросоюз.
По словам Рютте, обещания Киеву — это лишь «эмоциональные заявления». Он отметил, что «слишком многим в ЕС» не нравится идея вступления Украины в Евросоюз. К тому же это было бы несправедливым по отношению к другим странам, которые гораздо дольше ждали статуса кандидата.
«Много слов потратил Премьер Нидерландов на объяснение очевидного: обещать – не значит выходить замуж. В устаревшем варианте – жениться», - пошутила по этому поводу Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее МИД Франции заявил, что процесс вступления Украины в ЕС займет 15-20 лет.