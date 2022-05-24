Политолог Аслан Рубаев: «Позиция Эрдогана – позиция торговли»

Аргументы Недели → Политика 13+

24 мая 2022, 14:22

Фото: Gonzalo Fuentes/Reuters

Рубаев считает, что у Швеции и Финляндии есть высокие шансы на вступление в НАТО. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Сегодня позиция Турции и Эрдогана - позиция торговли, чтобы выторговать некоторые условия. Швеция и Финляндия занимают позицию поддержки курдов, и это беспокоит Эрдогана. Он требует пересмотреть позицию Швеции и Финляндии курдского вопроса. Ранее в СМИ появлялась история, что Эрдоган будет готов дать согласие на вступление этих стран в НАТО, если им будут проданы новейшие истребители и наиболее выгодные для себя экономические и политические позиции внутри ЕС. Я думаю, что Турции верить нельзя. Как только Эрдоган получит для себя выгодные условия, то он не будет против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, так как для Запада очень важно абсолютная консолидация ЕС и блока НАТО. К сожалению, Россию это не удовлетворит».

Ранее сообщалось, что делегации Швеции и Финляндии прибудут в Анкару сегодня для обсуждения с Турцией вопроса их вступления в НАТО.