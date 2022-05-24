В МИД Турции подтвердили проведение 25 мая в Анкаре консультаций с Финляндией и Швецией

Аргументы Недели → Политика 13+

24 мая 2022, 14:00 Источник: ТАСС

Анкара, pixabay.com

Во вторник днем Министерство иностранных дел Турции подтвердило информацию о том, что консультации с Швецией и Финляндией по их вступлению в Североатлантический альянс пройдут 25 мая в Анкаре.

Согласно последни данным, на консультациях от турецкой стороны будут присутствовать официальный представитель президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын и заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал.

Напомним, ранее в финском парламенте заявили, что процедура вступления Финляндии и Швеции в НАТО может затянуться до декабря.