Вступление Финляндии и Швеции в НАТО может затянуться до конца года

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23 мая 2022, 15:10 Источник: iz.ru

Фото: IMAGO/Christian Ohde/globallook.com

В финском парламенте заявили, что процедура вступления Финляндии и Швеции в НАТО затянется до декабря. В то же время остается неизменной и позиция Турции. Анкара настроена решительно и отступать от своих требований к Финляндии и Швеции не намерена даже под давлением со стороны других стран НАТО.



Турция, имеющая вторую по величине армию в альянсе, объявила, что не поддержит членство Финляндии и Швеции, если скандинавские страны не выполнят ее условия. Президент Эрдоган заявил, что эти страны укрывают членов курдских отрядов народной самообороны (YPG) и Рабочей партии Курдистана (РПК), которые с 1980-х стремятся создать независимое курдское государство на территории Турции. Известно, что РПК признана террористической в Турции, США и ЕС.



Тем временем на днях президент США Джо Байден пообещал Финляндии и Швеции «полную поддержку» со стороны США. Заявку скандинавов первой поприветствовала Эстония. Премьер-министр прибалтийской страны Кайя Каллас заявила, что правительство предварительно одобрило вступление финнов и шведов в НАТО. Отметим, что процесс ратификации должны одобрить все 30 стран-членов альянса.



Советник по внешней политике Национально-коалиционной партии (третьей по величине в финском парламенте) Генри Ванханен заявил, что в Хельсинки «хотели бы видеть стабильность и предсказуемость (в отношениях с Москвой), даже будучи членом НАТО».



«Москва долгое время выступала против членства Финляндии в НАТО и будет продолжать это делать, но присоединение Финляндии к НАТО не представляет угрозы для России», — отметил он.



Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция России на вступление Финляндии и Швеции станет для них «сюрпризом», при этом «будет меньше слов, будет больше фактических шагов в качестве реакции». Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что «до конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений».



Член совета по внешней политике и безопасности при президенте Турции Исмаил Сафи отметил, что позиция Анкары «максимально твердая».



«Если эти две страны хотят вступить в НАТО, они должны выполнить требования Турции. Анкара полна решимости в этом вопросе», — заверил политик.



Профессор Турецко-Германского университета Энес Байраклы подчеркнул, что США станут главным посредником в диалоге Финляндии, Швеции и Турции.



«Конечно, они будут вести переговоры с Турцией, в этом нет ничего удивительного, но открытых заявлений о том, что Вашингтон готов обсуждать с Анкарой снятие санкций или поставки F-35, нет. Что, однако, не исключает закулисные переговоры и сделки», - считает он.



Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн сообщил, что Анкара готова торговаться и требует от США передать ей истребители F-35 и снять санкции с оборонной индустрии Турции, введенные в 2018 году после того, как Анкара купила системы С-400 у России.



