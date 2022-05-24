Песков о российском дипломате, уволившемся из МИД в знак несогласия со спецоперацией: «он против нас»

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24 мая 2022, 14:03

МИД России, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе пресс-колла во вторник дал оценку действиям российского дипломата Бориса Бондарева, который уволился из МИД в знак протеста против военной спецоперации.

23 мая советник постоянного представительства России при ООН в Женеве Бондарев в знак несогласия со специальной военной операцией подал в отставку и сделал об этом публичное заявление.

По мнению Пескова, дипломат таким образом выступил против всей России, раз он «осуждает действия российского руководства», а их поддерживает «практически все население» страны.

«Здесь, наверное, можно сказать только, что господин Бондарев больше не с нами, скорее он против нас. Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны»,— приводит слова Пескова «Коммерсантъ».

Ранее Песков заявил, что в Кремле пока не видели предложения Италии по урегулированию украинского кризиса.