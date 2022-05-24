Дмитрий Песков: в Кремле пока не видели предложения Италии по урегулированию на Украине

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24 мая 2022, 12:53

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В Кремле пока не видели предложения Рима по урегулированию на Украине. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации.

«В Кремле пока не видели предложения Италии по урегулированию на Украине, надеются, что они будут доведены по дипканалам, сообщил Песков», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Москва получила от итальянской стороны предложения по мирному урегулированию ситуации на Украине и рассматривает их.