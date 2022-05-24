Дмитрий Песков: в Кремле пока не видели предложения Италии по урегулированию на Украине

В Кремле пока не видели предложения Рима по урегулированию на Украине. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации.
«В Кремле пока не видели предложения Италии по урегулированию на Украине, надеются, что они будут доведены по дипканалам, сообщил Песков», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Ранее на текущей неделе в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Москва получила от итальянской стороны предложения по мирному урегулированию ситуации на Украине и рассматривает их.